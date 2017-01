Fin d’année 2016 victorieuse pour Chilton, brillant animateur du WTCC

Tom Chilton termine 2016 en beauté, invité à assister à la victoire de son club, Chelsea, face à Stoke City, en Premier League, à Londres, cet après-midi.

Chilton était convié par Yokohama, le fournisseur officiel de pneumatiques du Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme, et a pu profiter d'une promenade sur la pelouse de Stamford Bridge, à quelques minutes du match remporté 4-2 par Chelsea.



Non content d'avoir remporté la Course d'ouverture du meeting WTCC Race of Argentina en 2016, le Britannique Chilton s'est hissé à la deuxième place du WTCC Trophy, réservé aux concurrents indépendant, derrière Mehdi Bennani, son équipier au sein du Sébastien Loeb Racing.