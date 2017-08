Girolami : Je serai plus fort à la WTCC Race of China

Girolami a été cité comme candidat au titre avant la campagne 2017 largement ouverte, mais une série de résultats frustrants ont durement heurté ses espoirs. Avec quatre week-ends de course restants, le pilote Polestar Cyan Racing navigue à la neuvième place, à 132 points du leader, Tiago Monteiro.

S’exprimant après son rendez-vous à domicile, en Argentine, dont une sixième place en Course Principale a été le fait d’armes, Girolami a déclaré : “Ce fut un week-end de malchance mais nous continuons de nous battre. Nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble, et nous serons plus forts en Chine où j’espère être de retour sur le podium.”

La WTCC Race of China se déroulera sur le tout nouveau Ningbo International Speedpark, du 13 au 15 octobre.