Huff : le titre en WTCC est toujours possible

Rob Huff insiste sur le fait qu'il peut encore décrocher le titre en FIA World Touring Car Championship une deuxième fois, bien qu'il compte 65 points de retard sur le leader Tiago Monteiro avant la pause estivale.

Huff a vécu un voyage frustrant en Argentine le mois dernier avec une septième place lors de la Course d'Ouverture comme meilleur résultat de son week-end.



Mais il ne renonce pas à répéter son titre de 2012, lorsqu'il a décroché la consécration en supertourisme avec l'équipe officielle Chevrolet.



"Nous avons marqué des points, alors que Nicky [Catsburg] n'a fini aucune des deux courses",commente Huff."Tiago a marqué un peu plus de points que ce nous aurions aimé qu'il fasse, mais le fait que Norbert Michelisz remporte la deuxième course et Yann Ehrlacher a gagné la première est un peu une chance. Il y a une longue pause avant la prochaine course, mais nous sommes toujours là au championnat, et nous pouvons encore le faire."



La WTCC Race of China se tiendra sur le tout nouveau Ningbo International Speedpark du 13 au 15 octobre, où Huff sera en action sur sa Citroën du ALL-INKL.COMM Münnich Motorsport. Les pilotes peuvent marquer un maximum de 60 points lors de chaque week-end de course, alors que quatre meetings restent à disputer.