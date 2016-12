“Il est rapide et possède un véritable “fighting spirit”: Esteban Guerrieri élu meilleur débutant en

Esteban Guerrieri n'a peut-être participé qu'à un meeting de Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme, mais il a fait forte impression lors de l'escale du WTCC sur sa terre natale, l'Argentine, au mois d'août.

Non content d'accéder à la Q3 pour son baptême en WTCC, Guerrieri a signé le meilleur tour du circuit de Termas de Río Hondo à bord de sa Chevrolet privée. Cette performance le place ainsi au sommet de la hiérarchie des suffrages exprimés par un panel d'expert des médias de de Belgique, d'Allemagne, de Hongrie, d'Italie, du Portugal, de Russie, de Serbie, d'Espagne, de Suède et du Royaume Uni.



Tamara Aller, de Motor y Racing, en Espagne, a été particulièrement impressionnée par Guerrieri: "Grâce à l'avantage de pouvoir disposer de plus de pneus neufs que ses rivaux, Esteban s'est montré performance dès le début du meeting argentin en dépit de sa "vieille" Chevrolet RML du Campos Racing. Il ne doit ensuite qu'à une petite erreur de ne pas se positionner en première ligne, après avoir réussi l'exploit de se qualifier pour la Q3. Il a montré avoir la vitesse et le "fighting spirit" qui correspondent tout particulièrement à l'action du WTCC."



Justifiant cette nomination, Aleskandar Babic, de Serbiaring.com, confie simplement : "Esteban Guerrieri, haut la main."



Ce vote concernait les pilotes qui n'ont jamais disputé de saison complète en WTCC auparavant, et Thed Björk, Nicky Catsburg, ainsi que Néstor Girolami, ont également été plébisci also receiving several votes each. Soyez connectés sur FIAWTCC.com, demain, pour découvrir le héro de l'année.