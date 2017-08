La grille augmente avec le retour de De Souza

Filipe de Souza effectuera son retour en FIA World Touring Car Championship pour les courses à venir en Chine et au Japon, augmentant de ce fait le nombre de partants.

De Souza avait effectué ses débuts en WTCC en 2011, et a ensuite effectué des apparitions régulières lors des courses de fin de saison en Asie. Il s'apprête désormais à découvrir le pilotage d'une voiture de réglementation TC1 WTC, introduite en 2014, avec la Lada Vesta du RC Motorsport pour la WTCC Race of China (13 au 15 octobre) et la WTCC JVC KENWOOD Race of Japan (27 au 29 octobre).



"Lors de ma carrière en sport automobile, j'ai toujours aimé les challenges et la compétition de haut niveau", se réjouit De Souza, natif de Macao."C'est mon objectif et j'ai toujours pensé que je faisais au fond partie de la famille du WTCC. Je cours pour mes rêves, et pour mon pays."



La première expérience d'une TC1 pour De Souza aura lieu lors des Essais Libres 1 sur le tout nouveau circuit du Ningbo International Speedpark le 14 octobre, et le pilote macanais n'est pas inquiet par cette perspective."Cela sera un peu difficile pour moi car je n'ai jamais roulé sur cette piste, et la voiture sera également nouvelle pour moi, mais je ferai de mon mieux. Comme tous les autres pilotes, je veux me battre pour la meilleure place possible."



Depuis sa dernière apparition en WTCC à Macao en 2014, De Souza a remporté le titre en championnat Macau Touring Car Series deux années de suite, et s'est également illustré en supertourisme en Asie dans des disciplines comme le TCR Asia et le TCR Chine. Soutenu par Sniper Capital, De Souza ne veut pas que son retour en WTCC soit une aventure sans lendemain, lui qui vise d'autres sorties dans la série dans le futur.



François Ribeiro, le directeur d'Eurosport Event, le promoteur du WTCC, se réjouit de la confirmation du retour de De Souza au sein du Championnat du monde de supertourisme."C'est génial d'avoir Filipe de retour en WTCC et pour le RC Motorsport d'avoir une troisième voiture sur la grille. La saison 2017 est très compétitive et ce sera donc un gros challenge pour Filipe mais il a la bonne attitude, et veut tirer le maximum de cette opportunité."



De Souza fera équipe avec Yann Ehrlacher et Kevin Gleason au sein du RC Motorsport. Les détails concernant le troisième pilote pour la WTCC JVC KENWOOD Race of Macau seront annoncés ultérieurement.