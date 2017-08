La victoire d’Ehrlacher en WTCC, un boost pour Gleason

Le pilote américain du WTCC Kevin Gleason abordera les dernières manches de la saison en Asie et au Moyen-Orient boosté par l'éclatante victoire de son équipier du RC Motorsport, Yann Ehrlacher, le mois dernier en Argentine.

Alors que Gleason se débattait avec des problèmes de réglages en Amérique du Sud, Ehrlacher a porté sa Lada du RC Motorsport à la victoire, la première du jeune Français, offrant au pilote de 30 ans de bonnes raisons d'espérer.



"C'était très frustrant de n'avoir pu trouver le bon réglage sur la voiture avant la Course Principale, le week-end aurait pu aller dans une bien meilleure direction",explique Gleason."Ceci étant dit, j'ai beaucoup appris sur la voiture d'un point de vue technique, et j'espère que je pourrai me servir de cette expérience pour éviter de tels problèmes dans le futur. Du côté positif, [l'Argentine] a montré que le RC Motorsport avait la performance pour gagner des courses avec un bon scénario, et j'essaierai de mon mieux de me donner une chance lors des prochaines manches en Asie et au Moyen-Orient."



La première saison de Gleason en WTCC se poursuivra sur le Ningbo International Speedpark en Chine, du 15 au 17 octobre.