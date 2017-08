Le pilote WTCC Huff fait double escale en Chine

Rob Huff attend sa première victoire en WTCC cette saison mais il abordera la WTCC Race of China – où la saison reprendra en octobre – dans la peau d'un vainqueur, avec un avantage possible sur ses rivaux.

Parti de la pole, le champion WTCC 2012 a décroché la première place lors de la manche d'ouverture du meeting de China Touring Car Championship sur le Shanghai International Circuit au début du mois au volant d'une Volkswagen Lamando GTS, la Golf dédiée au marché chinois.



L'accord de Huff avec l'équipe Shanghai VW 333 Racing prévoit également la double course de CTCC dans le cadre du week-end de la WTCC Race of China sur le tout nouveau circuit du Ningbo International Speedpark, ce qui procurera au Britannique davantage de temps de roulage sur une piste encore jamais usitée.



Après sa victoire dans la Course 1, Huff a offert une leçon de dépassements dans la Course 2, similaire sa remontée héroïque de la WTCC Race of Portugal lorsqu'il s'est élancé de la pitlane – résultat d'un ennui technique lors du tour de formation – pour terminer cinquième de la course raccourcie à huit tours.



"La Course 1 était le rêve de tout pilote de course, nous avons pris un bon départ, avant de ne plus voir personne durant toute la course", commente Huff, qui court pour le ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en WTCC."Revenir et finir cinquième dans la Course 2 était génial, à seulement quatre secondes de la tête. C'était bien, un solide premier week-end avec de beaux trophées, et j'ai hâte de disputer la prochaine à Wuhan."



La WTCC Race of China se disputera du 13 au 15 octobre.