Les honneurs de la ville de Vila Real pour le leader du WTCC Tiago Monteiro

Tiago Monteiro a été récompensé de la Médaille d'Or du Mérite par la municipalité de Vila Real, l'étape portugaise du FIA World Touring Car Championship.

Monteiro, qui occupe la tête du classement du WTCC après 12 courses, a apporté une grande contribution au succès du festival de course en ville, s'imposant en 2016 et décrochant deux podiums le mois dernier à l'occasion de la dernière venue du WTCC dans la cité portugaise.



"C'est un grand honneur", a déclaré Monteiro, qui vit à environ une heure de Vila Real. "C'était inattendu mais j'étais très heureux lorsque j'ai appris la nouvelle. La région du Douro a toujours eu une place importante dans ma vie, et depuis que j'ai commencé à courir à Vila Real, les liens qui me lient à cette région sont devenus encore plus forts. Je me sens comme chez moi ici, et je suis toujours étonné de l'accueil réservé à moi spécialement."



Après avoir reçu sa médaille des mains de Rui Santos, le maire de Vila Real, Monteiro a rendu hommage aux pompiers de la région pour leur travail durant le week-end de la WTCC Race of Portugal et pour leur courage à affronter le feu.



"Mes liens avec la ville de Vila Real sont aussi avec ceux que j'admire, depuis mon plus jeune âge, pour leur courage et le travail extraordinaire et les services qu'ils rendent aux gens",a ajouté Monteiro. "Mon grand-père était proche des pompiers dans cette région et je sais ce que nous leur devons, je veux donc les remercier."



"Notre travail et notre engagement sont reconnus et récompensés",a-t-il ajouté."Et je veux remercier tous ceux qui y ont contribué."