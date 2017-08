Michelisz en Espagne pour revenir plus fort en WTCC avec Honda

Norbert Michelisz a pris part à deux journées de tests à Valencia, en Espagne, alors que le pilote hongrois et l'équipe officielle Honda préparent la fin de saison en FIA World Touring Car Championship.

Quatre meetings restent à disputer dans ce qui se présente comme la plus ouverte des saisons de WTCC depuis près d'une décennie, et Michelisz est l'un des sept pilotes dans la course au titre après ses récents succès au Portugal puis en Argentine, alors que Honda est passé devant Volvo dans la bataille au championnat des constructeurs après le voyage en Amérique du Sud.



Le test de Michelisz, qui s'est tenu les 27 et 28 juillet, s'est concentré sur le développement de la voiture et les réglages en vue des quatre dernières étapes de la saison en Chine, au Japon, à Macao et au Qatar.



"Ce furent des journées vraiment productives en Espagne",a expliqué Michelisz, pilote du Castrol Honda World Touring Car Team."Nous ne nous sommes pas concentrés sur un seul domaine de la voiture en particulier, mais nous avons regardé quelques développements dans différents secteurs, pour s'assurer que chaque partie de la voiture est optimisée pour les quatre dernières manches de la saison. Nous sommes dans une bataille très serrées aux championnats pilotes et constructeurs, et tout ce que nous pouvons faire pour augmenter notre score à chaque rendez-vous sera précieux en fin de saison."



De son côté, Ryo Michigami était lui aussi à pied d'œuvre en cette période estivale, avec une journée d'essai à Navarra hier (lundi).