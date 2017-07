Michigami est revenu de loin pour “scorer” de nouveau en WTCC

Ryo Michigami a fait son retour dans le top 10 en Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme lors de la manche argentine – de justesse.

En raison d'un vol retardé, Michigami n'est arrivé sur le Circuito Termas de Río Hondo, où il allait courir pour la première fois, que le vendredi après-midi, ce qui a eu pour effet de perturber sa préparation.



Mais le Japonais a bien réagi en terminant dixième de la Course d'Ouverture, inscrivant son premier point au championnat depuis la WTCC Race of Morocco, en avril.



“Cela a été un week-end mitigé pour moi, avec un gros problème pour arriver ici puis quelques soucis sur la voiture [le samedi], mais le dimanche a été très bon car avec deux arrivées et mon premier point depuis le Maroc”, dit-il.“Remonter de la dernière place à la dixième dans la Course d'Ouverture était bien et j'espérais pouvoir faire encore mieux en Course Principale. J'ai pris un bon départ, mais je suis sorti large en luttant avec Tom Coronel au virage n°4 et j'ai perdu quelques positions, que je n'ai pas été en mesure de reprendre. Malgré cela, l'équilibre de la voiture lors de la Course Principale était sans doute le meilleur que j'aie eu de toute la saison.”