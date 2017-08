Monteiro : tous les points compteront en WTCC

Tiago Monteiro indique qu'il ne pourra pas y avoir de passage à vide pour remporter le championnat WTCC 2017.

Avec huit courses restant à disputer, le pilote du Castrol Honda World Touring Car Team occupe la première place du classement avec 12 points d'avance sur le pilote du Polestar Cyan Racing, Thed Björk.



Malgré tout, le pilote portugais ne se repose pas sur ses lauriers, alors qu'il vise à devenir le septième pilote à être sacré champion du WTCC sur les traces de Roberto Ravaglia, Andy Priaulx, Yvan Muller, Gabriele Tarquini, Rob Huff et José Maria Lopez.



"Nous avons encore huit courses et quatre week-ends, beaucoup de choses peuvent donc tourner mal",estime Monteiro."J'ai vraiment connu un week-end affreux sur la Nordschleife, Nicky [Catsburg] a eu lui aussi un mauvais week-end [en Argentine], vous devez donc tirer avantage de tout ce qui vient à vous. Ce championnat est tellement serré t six ou sept pilotes peuvent encore remporter le championnat, tous les points seront donc importants, que ce soit en MAC3, en Q3 ou en course."



Monteiro reprendra sa quête du titre en WTCC sur le Ningbo International Speedpark en Chine, du 15 au 17 octobre. Cliquezicipour retrouver les classements du WTCC.