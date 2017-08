Rappel de la saison WTCC #3

Mehdi Bennani est devenu le cinquième vainqueur différent lors du début de saison du FIA World Championship 2017, alors que 45'000 spectateurs étaient massés dans les tribunes lors de la JVC KENWOOD Race of Hungary le 14 mai.

Le triomphe de Bennani lors de la Course Principale au volant de sa Citroën du Sébastien Loeb Racing, la quatrième de sa carrière, a suivi le succès de Tiago Monteiro lors de la Course d'Ouverture, un résultat qui permettait au Portugais de compter 38 points d'avance au championnat après six courses.



Il n'y eut en revanche pas de célébration de podium pour Norbert Michelisz, l'équipier de Monteiro au sein de l'équipe officielle Honda, qui a été contraint à l'abandon lors de la Course d'Ouverture suite à un accrochage dans le premier tour avec Thed Björk, avant de remonter à la quatrième place lors de la Course Principale.



Tom Chilton a signé deux podiums, ce qui boostait ses espoirs de titre en WTCC Trophy, alors que Rob Huff effectuait une belle remontée de la neuvième à la troisième place lors de la Course d'Ouverture. Mais il ne pouvait convertir sa Pole Position DHL en victoire lors de la Course Principale après un mauvais départ qui le faisait chuter dans la hiérarchie, en bagarre avec les pilotes Volvo Polestar Nicky Catsburg et Nestor Girolami, les trois hommes allant au contact au deuxième virage du premier tour.



Si Huff et Catsburg poursuivaient leur route, la course de Girolami se terminait dans les barrières, à la plus grande frustration du pilote argentin. Huff, qui roule sous les couleurs du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, était ensuite puni pour sa part dans l'incident, observant un drive-through après s'être emparé du commandement face à Bennani, qui allait chercher la victoire en résistant à Catsburg malgré des problèmes de freins sur la Citroën, son équipier Chilton complétant le podium.



Girolami prenait la quatrième place lors de la Course d'Ouverture devant Catsburg et le pilote privé du Campos Racing, Esteban Guerrieri. Mehdi Bennani, Yann Ehrlacher, Tom Coronel et Aurélien Panis complétaient le top 10.



Dans la Course Principale, Tiago Monteiro empochait des points supplémentaires en cinquième position derrière Michelisz, Guerrieri décrochant une nouvelle sixième place. Björk revenait après son abandon dans la première manche pour signer une septième place devant Ehrlacher, Coronel et Huff qui devait se contenter du dixième rang.



John Filippi décrochait pour meilleur résultat une 11eplace lors de la Course Principale, le pilote tricolore calant au départ de la Course d'Ouverture, alors qu'il s'élançait de la pole position grâce à la grille inversée. Après l'arrivée, Bennani dédiait sa victoire à son père, décédé un peu plus tôt dans l'année.



DHL Pole Position Course d'Ouverture :John Filippi (Citroën C-Elysée WTCC)

DHL Pole Position Course Principale :Rob Huff (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap Trophy:Rob Huff (Citroën C-Elysée WTCC) 1m50.478s

Vainqueur WTCC MAC3 :Team Honda