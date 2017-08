Rappel de la saison WTCC #4 : Allemagne

Thed Björk et Nicky Catsburg se sont imposés pour le Polestar Cyan Racing alors que la lutte pour le titre en FIA World Touring Car Championship s'ouvrait à nouveau après une dramatique WTCC Race of Germany tenue sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring fin mai.

Avec 200'000 spectateurs estimés sur l'iconique circuit de 25,378 km, le Suédois Björk est remonté de la sixième place sur la grille pour remporter la Course d'Ouverture avant que Catsburg ne s'empare du commandement dans la Course Principale. Le Suédois se dirigeait ainsi vers son second succès en WTCC, et son premier au volant d'une Volvo S60 Polestar, décrochant au passage le TAG Heuer Best Lap Trophy.



Arrivé en Allemagne avec 38 points de retard sur Tiago Monteiro, Catsburg se propulsait en tête avec deux points d'avance avant la course à domicile de Monteiro – la WTCC Race of Portugal -, après que ce dernier a rencontré des problèmes sur le tracé allemand. Le pilote du Castrol Honda World Touring Car n'est pas seulement sorti de la route lors de la Course d'Ouverture suite à une crevaison, il fut ensuite contraint de s'élancer des stands pour la Course Principale, ses mécaniciens n'ayant pu réparer les dégâts occasionnés durant le OSCAR Repair Time entre les deux courses. Il terminait 13eet ne marquait aucun point sur le meeting, pour la première fois depuis le début de la saison.



Mehdi Bennani (photo) décrochait les honneurs dans le WTCC Trophy en terminant deuxième du général lors de la Course d'Ouverture pour le Sébastien Loeb Racing avec Rob Huff, qui pilote pour l'équipe allemande du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, concluait juste derrière en troisième position. Norbert Michelisz s'était élancé de la DHL Pole Position pour la Course Principale, mais un problème d'embrayage l'empêchait de convertir son avantage en première victoire de la saison, le pilote officiel Honda devant se contenter du deuxième rang alors que Huff complétait le podium après un contact avec Catsburg dans le premier virage alors que les deux hommes se disputaient le commandement.



Tom Chilton inscrivait deux podiums, mais ce n'était pas suffisait pour empêcher Huff de se hisser en tête du classement des pilotes privés pour un seul point devant son compatriote britannique.



Esteban Guerrieri était cinquième de la Course d'Ouverture, mais ce fut une journée difficile pour son compatriote argentin Nestor Girolami, qui sortait de la route alors qu'il occupait la deuxième place dans la Course Principale en raison d'une crevaison. Thed Björk enchaînait avec une quatrième place dans la Course Principale pour se hisser à huit points de la tête du championnat. Après huit manches, les six premiers pilotes du classement se tenaient en 26 points, ce qui soulignait encore davantage le caractère ouvert de cette saison de WTCC.



DHL Pole Position Course d'Ouverture :Néstor Girolami (Volvo S60 Polestar)

DHL Pole Position Course Principale :Norbert Michelisz (Honda Civic WTCC)

TAG Heuer Best Lap Trophy:Nicky Catsburg (Volvo S60 Polestar) 8m45.647s

Vainqueur WTCC MAC3:Team Volvo Polestar