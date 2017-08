Rappel de la saison WTCC #6 : Argentine

Yann Ehrlacher a signé une exceptionnelle première victoire en FIA World Touring Car Championship lors de la WTCC Race of Argentina, convertissant son premier départ en pole position en première victoire pour lui et son équipe du RC Motorsport.

Le jeune homme de 21 ans, neveu du quadruple champion du monde de WTCC Yvan Muller, a conservé sa première place au départ jusqu'à ce qu'un contact avec Tom Chilton ne le repousse en deuxième position. Mais les officiels de l'épreuve jugeaient que le pilote du Sébastien Loeb Racing avait gagné un avantage dans cet incident, et infligeaient à Chilton une pénalité de cinq secondes, qui le faisait chuter au quatrième rang de la Course d'Ouverture.



Nicky Catsburg a exploité au mieux sa DHL pole position pour se porter au commandement de la Course Principale, avant d'être victime d'une crevaison à l'avant-gauche pour la seconde fois consécutive. Un incident qui permettait à Norbert Michelisz de se diriger vers son deuxième succès consécutif alors que son équipier de l'équipe officielle Honda, Tiago Monteiro, terminait à la deuxième place.



Un résultat qui faisait que, après 12 courses, Monteiro devançait Thed Björk avec une avance portée à 12 points, alors que Michelisz remontait au troisième rang malgré un score vierge lors de la Course d'Ouverture suit à une crevaison.



Le podium de Björk dans la Course Principale permettait à son équipe du Polestar Cyan Racing de se consoler après la journée noire de Catsburg et l'abandon de Nestor Girolami lors de la Course d'Ouverture suite à un problème électrique.



Alors que Honda dominait son rival lors de ce week-end, c'est la firme japonaise qui mène désormais le championnat constructeurs du WTCC avant la prochaine épreuve en Chine cet automne.



Catsburg, dont la frustration montait encore d'un cran lorsqu'il devait stopper pour changer un pneu crevé dans la Course Principale, s'adjugeait tout de même le TAG Heuer Best Lap Trophy grâce à son rythme dans les premiers tours.



Dans le même temps, Rob Huff parvenait à terminer par deux fois dans le top 10 après être parti à chaque fois du fond de la grille, mais son avance au WTCC Trophy était réduite à néant avec Mehdi Bennani – deuxième du général lors de la Course d'Ouverture -, se hissant à la première place à égalité de points avec Chilton et Huff, comptant tous les trois 87 points.



John Filippi engrangeait encore plus de points avec une huitième place dans la Course d'Ouverture, alors que Ryo Michigami remontait de la 16eà la 10eplace pour marquer ses premiers points depuis la manche d'ouverture à Marrakech.



Tom Coronel concluait lui aussi dans les points à deux reprises, alors que l'Américain Kevin Gleason marquait deux fois au WTCC Trophy. Zsolt Dávid Szabó s'en sortait bien pour ses débuts en WTCC, terminant 13e et 15e pour le Zengő Motorsport. Son équipier Dániel Nagy terminait devant lui lors des deux manches. En plus d'une couverture en direct étendue, la WTCC Race of Argentina bénéficiait de diffusions en live sur FOX Sports Latin America et les chaines gratuites TVPA et Canal 12.



DHL Pole Position Course d'Ouverture :Yann Ehrlacher (LADA Vesta WTCC)

DHL Pole Position Course Principale :Nicky Catsburg (Volvo S60 Polestar)

TAG Heuer Best Lap:Nicky Catsburg (Volvo S60 Polestar) 1m43.480s

Vainqueur WTCC MAC3:Team Volvo Polestar