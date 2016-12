Récap de la saison : Bennani et López maîtrisent la pluie hongroise

Le Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme a offert deux courses sensationnelles sous la pluie du Hungaroring et Mehdi Bennani (Maroc) et José María López (Argentine) se distinguent en s'imposant dans ces conditions difficiles.

Bennani remporte sa deuxième victoire en WTCC à l'issue de la course d'ouverture. Il mène du début à la fin, pendant que des grands noms du championnat, dont les Citroën de López et Yvan Muller et les Honda de Tiago Monteiro et Rob Huff, se font avoir par les conditions météorologiques. Les quatre pilotes ont en effet choisi des pneus pour piste sèche et terminent hors des points. Tom Chilton offre le doublé au Sébastien Loeb Racing alors qu'il partait depuis la dixième position, devant la LADA de Nicky Catsburg et la Volvo Polestar de Fredrik Ekblom. Ce résultat constitue d'ailleurs le meilleur classement de l'équipe suédoise pour le moment.



López avait un tour de retard à la fin de la première course mais s'est rattrapé dans la deuxième où il s'est imposé. Il conforte ainsi sa première place au championnat qu'il avait acquise en s'emparant de la pole position. Sa victoire n'a pas été facile car Muller et Huff lui ont mis la pression, mais un contact entre ses deux poursuivants a donné à Lopez l'opportunité de s'échapper. La manœuvre à d'ailleurs été réprimandé et Huff a reçu un drive-through. Tiago Monteiro profite ainsi de cet incident pour grimper sur la plus petite marche du podium, devant Thed Björk (Volvo Polestar). Après un problème sur son turbo qui l'a empêché de prendre le départ de la première course, Norbert Michelisz a été l'auteur d'une remontée incroyable dans la course principale, passant de la dernière place à la sixième, avant qu'une rupture de sa suspension arrière droite ne l'empêche de faire mieux que dixième. López, enfin a signé le meilleur tour et s'offre le prix TAG Heuer Best Lap pour le deuxième meeting consécutif.



FAITS DE COURSES :

Pole Position DHL Course d'ouverture :Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire Course d'ouverture :Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Pole Position DHL Course principale :José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire Course principale :José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap:José María López (Citroën C-Elysée WTCC), 2m09.820s

Victoire WTCC Trophy Course d'ouverture :Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire WTCC Trophy Course principale :Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3):Team Honda



Retrouvez demain le récap du meetingWTCC AFRIQUIA Race of Morocco