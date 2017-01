Récap de la saison : Bennani et Tarquini sont les rois de la nuit au Qatar !

Mehdi Bennani devance Thed Björk et remporte sa première victoire en Course principale à l'occasion du meeting WTCC DHL Race of Qatar.

Une soirée emplie d'émotion pour Yvan Muller qui tourne la page du Championnat du Monde FIA des Voitures avec deux Top-6, s'assurant ainsi du fauteuil de vice-champion derrière son équipier José María López, et devant Tiago Monteiro. Gabriele Tarquini, pour sa part, s'impose en Course d'ouverture pour le compte de LADA, tandis qui Bennani, pensionnaire du Sébastien Loeb Racing, offre à Citroën la 50e victoire de sa C-Elysée.



Le succès de Tarquini ne souffre d'aucune contestation. Le vétéran italien profite de son expérience pour déborder Tom Chilton au premier virage, à l'issue d'un restart, et s'envole dès lors pour l'emporter avec plus de cinq secondes d'avance. L'épreuve avait été neutralisée par drapeau rouge en raison d'un contact dans le premier tour entre Tiago Monteiro et José María López, qui mena à l'abandon de la Honda du Portugais, causé par une casse de sa suspension arrière. Hugo Valente est également victime de cette collision et doit regagner la voie des stands.



Au restart, le poleman Chilton défend sa position à l'intérieur, face à Tarquini, mais il élargit la trajectoires et le pilote LADA s'empare des commandes avant de s'adjuger le TAG Heuer Best Lap Trophy. Victorieux malgré tout du WTCC Trophy, Chilton passe le plus clair de sa course à résister aux attaques de la Honda de Rob Huff, lequel a surgi de la 5e place sur la grille.



Mehdi Bennani ne se laisse pas gagner par la pression exercée par Thed Björk et remporte la Course principale du meeting WTCC DHL Race of Qatar, dernière manche de la saison 2016 du Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme. S'élançant depuis la première pole position de sa carrière en WTCC, Bennani conserve les commandes à l'extinction des feux, devant José María López qui a pris le meilleur sur la Volvo de Björk. Derrière, cela s'anime dans le peloton et deux incidents séparés - impliquant d'un côté Tom Chilton et Robert Dahlgren, et de l'autre le duo LADA Nicky Catsburg et Hugo Valente - nécessitent l'entrée en piste de la voiture de sécurité.



Au restart, Björk parvient à prendre la 2e place à López et, désireux d'offrir au Polestar Cyan Racing un deuxième succès en autant de meetings, fond sur Bennani. Le Marocain réussit néanmoins à contenir le Suédois et, au prix d'un parcours sans faute, décroche son deuxième succès de l'année à bord de sa Citroën du Sébastien Loeb Racing. López conclut sur le podium sa brillante carrière en WTCC avec Citroën.



Norbert Michelisz avait quant à lui dépossédé Yvan Muller de la 4e place, et alors que le Hongrois semble en voie de déloger son équipier chez Honda, Tiago Monteiro, de la troisième place du championnat, le Portugais parvient à grappiller les points nécessaires de la 5e place, au détriment du Français, dans la toute dernière boucle. Un remerciement adressée à ses mécaniciens pour avoir remis en état sa Civic, endommagée au départ de la Course d'ouverture.



FAITS DE COURSES :

Pole Position DHL Course d'ouverture :Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire Course d'ouverture :Gabriele Tarquini (LADA Vesta)

Pole Position DHL Course principale :Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire Course principale :Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap Trophy :Gabriele Tarquini (LADA Vesta) 2m01.760s

VictoireWTCC Trophy Course d'ouverture :Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire WTCC Trophy Course principale :Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3) :Team Citroën