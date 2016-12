Récap de la saison : Björk remporte le meeting WTCC Race of China pour Volvo Polestar

Thed Björk remporte une première manche très disputée à Shanghai dans le cadre du Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme, s'emparant des commandes à seulement deux virages de l'arrivée à bord de sa Volvo S60 Polestar TC1.

Cette première victoire en WTCC de Volvo, qui appartient à un consortium chinois, a été précédée du titre Constructeurs - provisoire - décroché par Citroën pour la troisième année consécutive, samedi, et a été suivie du sacre de Mehdi Bennani en WTCC Trophy (sujet à confirmation par la FIA).



Norbert Michelisz termine en 2e position de la Course d'ouverture pour le compte de Honda, devant les pensionnaires de Citroën Racing, Yvan Muller et José María López



Après avoir pris les commandes grâce à un meilleur envol depuis la deuxième place de grille, au côté de John Filippi, Michelisz semblait en mesure de décrocher sa deuxième victoire en Course d'ouverture pour le compte de Honda. Son avance s'est d'ailleurs accentuée lorsque Tom Chilton et Gabriele Tarquini, alors en lutte pour la 2e place, se sont accrochées à l'épingle.



Björk, qui s'élançait depuis la 6e position, en profite alors pour accéder au deuxième rang et fond sur Michelisz, qui dispose d'une voiture plus lourde. Mais le Hongrois est toujours installé en tête à l'abord du dernier tour. Björk se rapproche néanmoins suffisamment pour porter une attaque dans la longue ligne droite, et s'emparer de la victoire en dépit de quelques dommages provoqués par le contact avec le Honda.



Les cinq premiers sont réunis dans un mouchoir de poche à l'arrivée, et Nicky Catsburg peut s'estimer chanceux d'y parvenir, puisqu'après avoir reçu le pare-choc avant de Michelisz dans l'aventure, il fut contraint de stopper sa LADA en bord de piste dans le tour de décélération en raison d'une surchauffe. Tom Coronel, quant à lui, remporte les honneurs en WTCC Trophy.



López s'impose ensuite au terme de la Course principale depuis la Pole Position DHL, tandis que Muller, 2e, porte à 31 points son avance sur Tiago Monteiro à la 2e place du championnat. Derrière Bennani, 3e, Nicky Catsburg confirme pour LADA les belles dispositions entrevues en qualifications, où il s'est hissé en seconde position.



FAITS DE COURSES :

Pole Position DHL Course d'ouverture :John Filippi (Chevrolet RML Cruze TC1)

Victoire Course d'ouverture :Thed Björk (Volvo S60 Polestar TC1)

Pole Position DHL Course principale :José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire Course principale :José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap Trophy:José María López (Citroën C-Elysée WTCC) 1m52.224s

VictoireWTCC Trophy Course d'ouverture :Tom Coronel (Chevrolet RML Cruze TC1)

VictoireWTCC Trophy Course principale :Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3):Team Honda