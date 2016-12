Récap de la saison : Catsburg et Tarquini offrent le doublé à LADA en Russie

LADA Sport Rosneft a réalisé un dimanche parfait pour sa manche à domicile du Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme grâce aux victoires de Nicky Catsburg et Gabriele Tarquini sur le Moscow Raceway.

Tarquini a mené un doublé LADA devant Catsburg dans une Course d'Ouverture pleine d'action, tandis que les positions des deux pilotes était inversée à l'arrivée de la Course Principale. Catsburg est d'ailleurs resté en tête de cette course du début à la fin, puisqu'il s'élançait depuis la Pole Position DHL, remportant ensuite sa première victoire en WTCC. Yvan Muller complète le podium de la Course d'Ouverture avec sa Citroën, et Norbert Michelisz de la principale à bord de sa Honda.



James Thompson s'impose pour sa part en WTCC dans les deux courses, tandis que Ferenc Ficza, qui a fêté ses 20 ans le mois dernier, s'adjuge le TAG Heuer Best Lap Trophy pour conclure un week-end prometteur et encourageant malgré son manque d'expérience dans de telles conditions de piste. C'est une célèbre actrice russe, et amie de la marque, Maria Shumakova, qui a remis ce trophée à Ficza pour récompenser son meilleur tour en course.



FAITS DE COURSES :

Pole position DHL Course d'ouverture :Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC)

Victoire course d'ouverture :Gabriele Tarquini (LADA Vesta)

Pole position DHL Course principale :Nicky Catsburg (LADA Vesta)

Victoire Course principale :Nicky Catsburg (LADA Vesta)

TAG Heuer Best Lap:Ferenc Ficza (Honda Civic WTCC), 1m53.843s

Victoire WTCC Trophy course d'ouverture :James Thompson (Chevrolet RML Cruze TC1)

Victoire WTCC Trophy course principale :James Thompson (Chevrolet RML Cruze TC1)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3):Team Honda