Récap de la saison : Honda monopolise le podium et López s’empare du titre WTCC au Japon

Norbert Michelisz mène un triplé Honda sur les terres du constructeur japonais, tandis que José María López est sacré Champion FIA des Voitures de Tourisme au terme des deux courses animées organisées sur le Twin Ring Motegi, théâtre du meeting WTCC JVCKENWOOD Race of Japan, le 4 septembre.

Après avoir terminé quatrième de la Course d'Ouverture, l'Argentin menait dans la deuxième course, s'étant élancé depuis la pole position, mais se laissa surprendre par son coéquipier Yvan Muller dans les derniers tours. Cette deuxième place est cependant suffisante pour lui offrir son troisième titre de champion WTCC.



Les pilotes Sébastien Loeb Racing, Tom Chilton et Mehdi Bennani, ont pour leur part partagé les honneurs en Trophée WTCC, tandis que Rob Huff et Tiago Monteiro ont complété le podium de la Course d'Ouverture derrière Michelisz. Le Portugais a également pris la dernière marche sur le podium de la deuxième manche.



Néstor Girolami a marqué son retour en WTCC par une cinquième place en Course principale pour le compte du Polestar Cyan Racing, tandis que Nicky Catsburg et Gabriele Tarquini ont inscrits des points pour LADA. López s'est également adjugé le Trophée TAG Heuer Best Lap pour son tour bouclé en 1m58,061s en Course Principale.



FAITS DE COURSES :

Pole Position DHL Course d'ouverture :Norbert Michelisz (Honda Civic WTCC)

Victoire Course d'ouverture :Norbert Michelisz (Honda Civic WTCC)

Pole Position DHL Course principale :José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire Course principale :Yvan Muller (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap Trophy :José María López (Citroën C-Elysée WTCC) 1m58.061s

Victoire WTCC Trophy Course d'ouverture :Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire WTCC Trophy Course principale :Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3) :Team Citroën