Récap de la saison : Huff hisse Honda au sommet, en France, dans un thriller digne du WTCC

Le Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme 2016 démarre de manière spectaculaire, sur le Circuit Paul Ricard. Rob Huff et José María López y sont les premiers lauréats, le Britannique et ses équipiers offrant à Honda de se hisser aux commandes du championnat Constructeurs WTCC.

Huff, qui prenait son 250e départ en WTCC, décroche les honneurs dans la Course d’ouverture de la JVCKENWOOD WTCC Race of France, dès ses débuts avec Honda, après avoir pris le meilleur sur la LADA de Hugo Valente à l’extinction des feux. López profite ensuite du DHL Pole Position Award pour s’imposer à l’issue de la Course principale. Un nouveau succès pour Citroën, décroché avec une marge infime de 0,284s sur Tiago Monteiro.

La deuxième place de Mehdi Bennani lors de la Course d’ouverture lui permet de remporter la première de ses deux victoires en WTCC Trophy, tandis que Norbert Michelisz, qui avait devancé le Marocain l’an passé au classement des indépendants, termine par deux fois sur la troisième marche du podium pour sa première apparition sous les couleurs officielles de Honda.

Björk et Ekblom ouvrent pour leur part le compteur de points du Polestar Cyan Racing, lors de ce qui constituait le premier meeting de son implication à long terme en WTCC. LADA, enfin, accroche deux Top-5 grâce à Valente et Nicky Catsburg.

Le triomphe de López, à l’occasion de son 51e départ en WTCC, lui permet de devancer Tiago Monteiro de 4 petits points au championnat Pilotes avant le déplacement en Slovaquie, du 15 au 17 avril. Huff et Michelisz sont quant à eux regroupés dans un mouchoir de poche.

FAITS DE COURSE :

Pole Position DHL Course d'ouverture :Hugo Valente (LADA Vesta)

Victoire Course d'ouverture :Rob Huff (Honda Civic WTCC)

Pole Position DHL Course principale :José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire Course principale :José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap Trophy :Rob Huff (Honda Civic WTCC, 1m30.455s – nouveau record du tour)

Victoire WTCC Trophy Course d'ouverture :Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire WTCC Trophy Course principale :Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3) :Team Citroën



