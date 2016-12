Récap de la saison : Le roi du WTCC López s’impose sur ses terres argentines

José María López se rapproche d'un troisième titre en Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme grâce à sa victoire lors du meeting WTCC Race of Argentina. Ce succès lui permet d'ailleurs de passer devant la légende Juan Manual Fangio au nombre de victoires en championnat du monde.

El Maestroavait remporté 27 courses en championnat du monde. La victoire de López dans la Course Principale à Termas de Río, pour sa part, porte le total de son compatriote à 28. L'Argentin compte ainsi 117 points d'avance au classement avant le déplacement au Japon le mois prochain. "Les comparaisons sont toujours un peu difficiles à faire, déclare López.Il est le meilleur de tous en Argentine et tout ce que nous avons en sport automobile aujourd'hui, c'est grâce à lui. Cela reste néanmoins une belle satisfaction."



En dépit de la Pole Position DHL, López a connu quelques soucis puisque son moteur a été remplacé durant la nuit, lui infligeant une pénalité sur la grille de la Course d'Ouverture. L'Argentin s'élance donc dernier mais, déterminé, il remonte en cinquième position et termine derrière Tom Chilton, Rob Huff et Yvan Muller. Parti en pole de la Course Principale, López se fait ensuite surprendre par Norbert Michelisz au premier virage, mais il récupère son bien au septième tour. Michelisz chute ensuite au classement après un contact avec Muller, ce qui permet à Tom Coronel et Huff de monter sur le podium.



Pole Position DHL Course d'ouverture :John Filippi (Chevrolet Cruze)

Victoire Course d'ouverture :Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

Pole Position DHL Course principale :José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire Course principale :José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap :José María López (Citroën C-Elysée WTCC) 1m45.899s

Victoire WTCC Trophy Course d'ouverture :Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

Victoire WTCC Trophy Course principale :Tom Coronel (Chevrolet Cruze)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3) :Team Honda