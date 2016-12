Récap de la saison : Total Tiago ! Le héro portugais s’impose à domicile

Tiago Monteiro remet sa saison en Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme sur de bons rails en s'emparant d'une victoire émouvante à domicile lors du meeting WTCC Race of Portugal.

L'ancien leader du championnat n'a pas été très performant ces derniers temps, entre son exclusion au Maroc et son accident spectaculaire en Allemagne. Mais cette fois tout s'est bien passé pour le pilote Honda, dans les rues de Vila Real. Malgré le fait qu'il ait dû surveiller la Citroën d'Yvan Muller dans ses rétroviseurs tout au long de la course, Monteiro, qui partait depuis la pole position DHL, n'a pas craqué sous la pression et a remporté la Course Principale devant Muller et son coéquipier Honda, Norbert Michelisz.



Dans la Course d'Ouverture, c'est Tom Coronel qui s'est imposé pour la deuxième fois de la saison pour ROAL Motorsport devant Tom Chilton. Ainsi le podium était à deux tiers composé de pilotes indépendants puisque c'est Nicky Catsburg qui complète le podium pour LADA. L'équipe Sébastien Loeb Racing réalise la très bonne opération du week-end au classement Constructeurs du Trophée WTCC grâce aux bonnes performances de Chilton et Mehdi Bennani.



Rob Huff a quant à lui obtenu le Trophée TAG Heuer Best Lap, grâce au temps de 1m58,385s qu'il a réalisé dans la Course Principale. Il a également reçu une montre TAG Heuer en plus du trophée.



Thed Björk, associé à Robert Dahlgren chez Polestar Cyan Racing pour la première fois, a terminé dans les points lors des deux courses. Le champion du monde José María López a bouclé les deux courses en cinquième position et reste en tête du championnat.



Pole Position DHL Course d'ouverture :Tom Coronel (Chevrolet Cruze)

Victoire Course d'ouverture :Tom Coronel (Chevrolet Cruze)

Pole Position DHL Course principale :Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC)

Victoire Course principale :Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC)

TAG Heuer Best Lap :Rob Huff (Honda Civic WTCC), 1m58.385s

Victoire WTCC Trophy Course d'ouverture :Tom Coronel (Chevrolet Cruze)

Victoire WTCC Trophy Course principale :Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3) :Team Citroën