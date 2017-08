Souvenez-vous quand… le WTCC se dédoublait en Chine

En 2014, la Chine (Mainland) accueillait non pas une mais deux étapes du FIA World Touring Car Championship alors que le circuit du Goldenport Park de Pékin était ajouté au calendrier en lieu et place de la manche prévue à Sonoma, en Californie.

Tom Chilton remportait sa première victoire pour le ROAL Motorsport, alors que Rob Huff convertissait sa pole en grille inversée pour décrocher le premier succès de Lada lors de la course 2.



La course sur le Shanghai International Circuit formait ensuite la seconde moitié de la double étape chinoise le 12 octobre, alors que José Maria Lopez et Mehdi Bennani remportaient la victoire, la première de Bennani en championnat du monde.