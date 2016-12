“Un circuit et un challenge hors-normes” : les médias élisent la première manche sur le Nürburgring

Dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à célébrer une nouvelle fin de saison d'action, les représentants des médias de Belgique, d'Allemagne, de Hongrie, d'Italie, du Portugal, de Russie, de Serbie, d'Espagne, de Suède et du Royaume Uni se sont exprimés pour élire leurs meilleurs pilote, course, dépassement, débutant, et héro de 2016.

Après dépouillement des vote, la Course d'ouverture du meeting WTCC Race of Germany, organisée au mois de mai sur la légendaire Nürburgring Nordschleife a été plébiscitée, suivie de très par les premières confrontations des rendez-vous WTCC Race of Russia et WTCC Race of China.



L'épreuve allemande a été marquée par les deux victoires de José María López, mais également par l'accident impliquant Tiago Monteiro et Yvan Muller, lorsque la Honda fut victime d'une crevaison et avant d'être percutée par la Citroën.



Martin Haven, commentateur sur Eurosport, s'explique : "Un circuit et un challenge hors-normes pour les pilotes et leur voiture (et les pneus !), mêlant vitesse, sensation et carnage."



Parmi les autres courses ayant reçu au moins un vote, citons la Course d'ouverture de la WTCC Race of Hungary, ainsi que les Course principale des WTCC Race of Portugal et WTCC Race of Argentina. Soyez connectés à FIAWTCC.com, demain, pour découvrir e plus beau dépassement de 2016.