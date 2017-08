Une bataille excitante en WTCC s’annonce en Slovaquie

Etape du WTCC de 2012 à 2016, le Slovakia Ring accueille la sixième manche de la saison eSports WTCC le 6 août prochain et offrira un challenge excitant sur un tracé très technique, quelques dénivelés, et une courbe particulièrement rapide. Un circuit qui s’est affirmé comme l’un des grands rendez-vous pour les pilotes du FIA ...

Un circuit qui s'est affirmé comme l'un des grands rendez-vous pour les pilotes du FIA World Touring Car Championship, Sébastien Loeb et Gabriele Tarquini faisant partie des grands fans de la piste, étant les deux seuls pilotes de WTCC à s'y être imposés plus d'une fois.



Kevin Leaune de l'équipe SDL eSports et Gergo Baldi du Wauters Automotive se sont posés comme les premiers favoris pour un succès sur le Slovakia Ring dimanche soir, où toute l'action sera retransmise en live sur la page Facebook du WTCC et sur YouTube.



En Slovaquie, c'est Leaune qui domine le classement des qualifications devant Baldi après que le duo s'est échangé la première place au volant de leurs Volvo S60 Polestar.



Le Français Leaune est l'un des sept pilotes courant pour l'équipe SDL eSports en Division 1, avec une équipe agrandie qui compte Gaetan Goarant, le rookie le plus rapide, à une impressionnante quatrième place.



Tim Heinemann est le pilote Honda le plus rapide, en troisième position, mais l'Allemand devra faire l'impasse sur la course de dimanche après avoir écopé de trop de points de pénalité.



Cela laisse le leader du championnat eSports WTCC Alexander Dornieden l'opportunité de reprendre le rôle de chef de file pour Honda, l'Allemand occupant le sixième rang du classement derrière la plus rapide des Citroën, celle de Bence Bánki, pour qui l'épreuve fera office de course à domicile.



Le compatriote de Dornieden, également son équipier au sein du Impact Racing, Jan Stang, actuellement deuxième du championnat derrière Dornieden, a conclu les qualifications au 13e rang.



Yann Ehrlacher, vainqueur le mois dernier lors de la WTCC Race of Argentina, était également en action. A l'occasion de son passage au pilotage virtuel, il a conclu à la même place que son numéro de course, en 68e position alors que le Finlandais Timo Klinga a dominé la Division 2.



James Kirk et Robert Wiesenmüller proposeront leurs commentaires d'experts sur l'épreuve, où l'action débutera à 19h00 CET. Cliquezicipour en savoir plus sur l'eSports WTCC.