WTCC 2017 : A venir bientôt

Le très ouvert championnat WTCC 2017 se conclura au Qatar le 1er décembre. Voici ce qui nous attends lors des prochains mois.

WTCC Race of China, 13-15 Octobre

Le Ningbo International Speedpark est une nouvelle destination pour le FIA World Touring Car Championship en 2017, et remplacera le Shanghai International Circuit – 215 km plus au nord – en tant q ue nouvelle étape pour la WTCC Race of China. Ville portuaire et industrielle majeure, Ningbo compte une population de plus de sept millions d'habitants.



WTCC Race of Japan, 27-29 octobre

Twin Ring Motegi, dans la préfecture de Tochigi à 145 kilomètres au nord de la capitale Tokyo, est la terre de la WTCC Race of Japan pour la troisième année consécutive après quatre éditions pleines de succès à Suzuka, et trois à Okayama. Les longues lignes droites de Motegi, ainsi que ses grosses zones de freinage, offrent toujours beaucoup d'action en WTCC, alors que deux ponts croisant la piste offrent toujours des photographies spectaculaires. Le Twin Ring Motegi, qui présente également une piste ovale à côté de son tracé routier, compte également un hôtel, une piste de kart, une école de conduite, ainsi que l'impressionnant Honda Collection Hall où sont exposés des véhicules de la marque japonaise, de deux ou quatre roues.



WTCC Race of Macau, 16-19 novembre

Le Circuito da Guia de Macao alterne entre les virages serrés et étroits et des longues et larges lignes droites et des courbes rapides, en plus d'importantes variations de dénivelés, pour créer l'un des circuits les plus exigeants et spectaculaires de la planète. Après deux ans d'absence, la série internationale de supertourisme revient dans la région, permettant à la fameuse Guia Race de retrouver son ancienne gloire. Alors qu'elle accueillait auparavant la finale de la saison, la course de Macao constituera désormais l'avant-dernière étape du calendrier.



WTCC Race of Qatar, 30 Novembre-1erdécembre (photo)

Inauguré en 2004, le Losail International Circuit peut tourner 24 heures par jour grâce à un système d'éclairage perfectionné, qui a fait que la première visite du WTCC sur ce circuit en 2015 s'est fait dans la nuit pour une mémorable finale de saison, qui a réservé une soirée de vendredi spectaculaire. Losail a accueilli le MotoGP depuis le début, Sete Gibernau remportant la course inaugurale pour Honda en 2004. La piste est à 30 mn de voiture de la capitale Doha.