WTCC 2017 : les statistiques clé

Le FIA World Touring Car Championship 2017 se prépare à une bataille épique pour le titre avec quatre épreuves restant au calendrier, et huit pilotes en lice pour la couronne tant convoitée. Voici un rappel des statistiques clé.

Plus grand nombre de victoires : Mehdi Bennani (photo), Thed Björk, Norbert Michelisz, Tiago Monteiro = 2



Plus grand nombre de pole positions :Norbert Michelisz = 2



Plus grand nombre de tours menés :Tiago Monteiro = 36



Plus grand nombre de points :Tiago Monteiro = 200