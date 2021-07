Les Bleues tiennent leur exploit ! Cinquième du tour préliminaire, l'équipe de France de basket 3x3 s'est offert un énorme exploit en quart de finale en sortant le pays hôte de cette nouvelle discipline. Au bout du temps règlementaire, les Bleues ont dominé les Japonaises (16-14) et se donnent le luxe de défier l'ogre américain en demi-finale.

Excellentes sur le début de match, avec dès le départ énormément de sérieux et de l'adresse à 2pts, les partenaires de Ana Maria Filip ont respecté les consignes de leur capitaine. "Il n’y a plus à réfléchir, il faut y aller" avait déclaré la centre de 32 ans avant les matches couperet, et cette spontanéité s'est retrouvée dans le jeu des Bleues.

Tokyo 2020 Les Bleues terminent en beauté leur tour préliminaire face à la Roumanie IL Y A 6 HEURES

Une revanche à prendre sur Team USA

Devant de cinq points à une minute de la fin (15-10), les quatre Françaises ont quand même joué à se faire peur, l'écart se réduisant à un petit point dans les derniers instants. Mais un dernier lancer-franc de Marie-Eve Paget a scellé l'affaire et permis aux Bleues de prendre leur revanche sur le Japon, qui les avait dominées19-15 lors du tour principal.

C'est un exploit d'un tout autre calibre qu'il faudra réaliser pour Mamignan Touré et ses partenaires pour se hisser en finale, puisqu'il faudra vaincre les Etats-Unis, favoris de la compétition. Croisées lors du match d'ouverture, les Américaines avaient été sans pitié face aux Françaises (17-10). Mais cette équipe-là a montré qu'il fallait compter sur sa force de réaction, et les Bleues voudront tout faire pour prendre leur revanche mercredi en demi-finale. Pour se rassurer, on peut rappeler que les Japonaises avaient battu Team USA en phase de groupe…

Tokyo 2020 Les Bleues gardent espoir HIER À 09:24