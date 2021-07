La frustration est immense. Les Bleues ont perdu leur deuxième match de la journée face à la Chine et échouent au pied du podium. Vaincues logiquement 16-14 par l'équipe championne du monde en titre, les Françaises ont tout de même réalisé un beau tournoi mais quittent Tokyo sans médaille.

La revanche n'aura pas eu lieu. Sèchement balayées 20-13 par la Chine lors du tour préliminaire, les Françaises avaient à cœur de rectifier le tir, pour une médaille qui plus est. Mais peut-être fatiguées par leur éprouvante demi-finale du début d'après-midi , Ana Maria Filip et ses coéquipières ont eu du mal à rentrer dans leur petite finale. Face à une Wang en état de grâce à 2 points, les Bleues ont subi, au point d'être menées de cinq points à deux minutes de la fin.

Une dernière action symbolique

Toujours autant pénalisées par les fautes, les basketteuses tricolores ont pourtant réussi leur fin de match, à l'image d'une Mamignan Touré pas en réussite jusque-là et auteure de deux paniers prépondérants. Revenues à deux points, les Bleues ont encaissé un dernier tir assassin de Wang à deux points. Toujours dans le coup à 14-16, elles ont même eu une dernière possibilité à 3 secondes de la fin du temps règlementaire, mais Marie-Eve Paget, exténuée après un tournoi éreintant, a envoyé le ballon directement en touche.

Guapo, Touré, Paget et Filip terminent donc ce premier tournoi olympique de l'histoire à la place la plus difficile, au pied du podium. Mais elles peuvent se targuer d'avoir donné une bonne visibilité à leur sport, rivalisé avec les Etats-Unis et la Chine, et montré qu'il faudrait compter sur elles pour les prochaines échéances à venir, avec les Jeux de Paris en ligne de mire. Défaites sur des détails en demie et en petite finale, les Bleues savent ce qu'il faut changer, et leurs axes d'amélioration pour grimper sur ce podium dans trois ans.

