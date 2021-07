Tokyo 2020

Troisième défaite en quatre matches pour les Bleues. Après son revers contre le Japon plus tôt ce dimanche , l'équipe de France féminine de basket 3x3 s'est à nouveau inclinée, pour la troisième fois en quatre matches, contre la Chine (20-13), dans la phase de groupe du tournoi olympique, dimanche à l'Aomi Urban Sports Park de Tokyo.

Les Bleues avaient pourtant très bien commencé la rencontre: solides défensivement, elles ont mis la main sur le début de match grâce notamment aux deux paniers longue distance de Mamignan Touré et Marie-Eve Paget, jusqu'à mener 10-6. Mais la machine s'est ensuite enrayée, avec une réussite qui a fui face à des Chinoises bien plus consistantes. Dépassées, en échec total sur les tirs lointains, les Françaises ont encaissé un terrible 11-2, dont elles n'ont pas pu se relever.

Après la défaite concédée face au Japon, le bilan, d'une victoire et trois défaites, est décevant pour celles qui font partie des favorites de ce tournoi olympique. Elles peuvent encore finir entre la 3e et 6e place, synonyme de barrages qualificatifs pour le dernier carré. Elles devront obtenir de bons résultats contre la Mongolie et la Russie lundi puis la Roumanie mardi