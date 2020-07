74,94m : Tavernier améliore son record au marteau

Pour son premier concours depuis les Mondiaux de Doha en octobre dernier, Alexandra Tavernier à amélioré de dix centimètres son record de France du lancer de marteau, avec un jet à 74,94m samedi lors du Meeting de Lyon.

Pour une première, c'est une belle réussite. Pour sa rentrée des classes, Alexandra Tavernier, absente des meetings depius octobre dernier, a amélioré de dix centimètres son record de France avec un jet de 74,94m à Lyon.

"Ce n'était pas forcément prévu. Je m'attendais à une bonne performance après avoir réalisé une belle séance la semaine dernière à l'entraînement, mais c'était un quitte ou double", s'est réjouie l'athlète de 26 ans, cité par un communiqué de la Fédération française d'athlétisme. Médaillée de bronze mondiale (2015) et vice-championne d'Europe (2018), Tavernier a effacé à son deuxième essai un record qu'elle avait établi en juin 2019 lors du meeting de Chorzow en Pologne.

Une première avec... son frère

"On marchait sur des oeufs. C'était une compète très familiale et super sympa, entre lanceurs. Même si on lançait avec les garçons, j'étais toute seule à me tirer la bourre", a-t-elle assurée. Ce record a une saveur particulière pour la quintuple championne de France, qui concourrait pour la première fois aux côtés de son frère cadet Hugo, 19 ans, lui aussi auteur de son record personnel samedi avec un lancer à 69,39m. "Pour la première fois, je lançais avec lui, il y a donc une portée symbolique", a-t-elle savourée. Dans le même temps, Mélina Robert-Michon a elle aussi réussie sa rentrée, avec un jet à 61,44m lors du concours du disque.

