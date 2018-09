A deux épreuves de la fin, Mayer a plus que jamais le record en ligne de mire

110 m haies : 13"75

On prend les mêmes et on recommence. Kevin Mayer a débuté sa deuxième journée du Decastar comme il avait terminé la première. Sur le 110m haies, le Français a égalé son record personnel en réalisant un joli 13"75. C'est mieux que les 14"02 à Rio en 2016, lorsque le Français avait réalisé son record de France. Si Mayer a déjà couru plus rapidement (13"71), c'était à Paris mais dans le cadre d'un triathlon.

Au coude à coude avec l'Allemand Abele, champion d'Europe à Berlin cet été, Mayer a lancé parfaitement sa deuxième journée qui pourrait l'amener à dépasser la barre symbolique des 9000 points et peut être viser le record du monde d'Ashton Eaton.

Disque : 50,54m

Pour la deuxième épreuve du jour et avant de retrouver la perche qu'il apprécie tant, Kevin Mayer a une nouvelle fois démontré qu'il était dans une forme remarquable à Talence. Après un premier jet à 46,41m, le Français est monté en puissance. Au deuxième essai il a claqué 48,72m avant de réaliser un incroyable 50,54m au troisième et dernier essai.

Devant un public en feu venu encourager le Français dans sa course au record, Mayer réalise ainsi sa meilleure performance sur un décathlon au lancer du disque. C'est presque 4 mètres de mieux que son record de France réalisé à Rio en août 2016 où il avait lancé à 46,78m. Après sept épreuves et avec 6452 points le natif d'Argenteuil est même en avance d'un petit point sur le record du monde d'Asthon Eaton.

Perche : 5,45 m

C'était un tournant dans ce décathlon, et Kevin Mayer le savait. L'an dernier, aux Mondiaux de Londres, il y avait connu une grosse frayeur en frôlant la catastrophe à 5,10m. Un an plus tôt, aux Jeux de Rio, il avait effacé 5,40m. Clairement, il lui fallait se rapprocher de sa performance brésilienne plus que de celle des Mondiaux... Il a fait mieux que ça encore. Le Français a sorti un concours monumental en passant dès son premier essai : 5,05m, 5,25m, 5,35m puis 5,45m. Il a échoué à 5,55m à son premier essai avant d'arrêter les frais pour garder de la fraicheur.

Contrat plus que rempli donc puisque Mayer marque 1051 points pour franchir d'ores et déjà la barre des 7500 points (7503 exactement). Il compte, à deux épreuves de la fin de ce Décastar, 87 points de marge sur le record du monde établi en 2015 par Ashton Eaton. La fatigue s'accumule, mais le champion du monde en titre a plus que jamais les cartes en main pour devenir le nouveau recordman du monde du décathlon. "Et là, on peut commencer à parler de record du monde", a-t-il lui-même avoué au micro du stade.