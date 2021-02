Athlétisme

AAll Star perche, Lavillenie : "J'avais un duel à distance avec Duplantis, je voulais rebondir"

ALL STAR PERCHE - Vainqueur du concours et de retour à 6,06m, une première depuis 2014, Renaud Lavillenie a savouré sa performance chez lui à Clermont-Ferrand. Il a aussi évoqué son duel à distance avec Mondo Duplantis et l'arrivée des Championnats d'Europe à Torun, début mars.

00:03:51, 826 vues, il y a 2 heures