Nouvel épisode dans l'affaire Clémence Calvin. Ce jeudi, on apprend qu'une information judiciaire a été ouverte le 7 octobre pour "acquisition, détention, transport, prescription, offre et cession de substances ou produits" dopants, "une cession de substance classée comme vénéneuse", a indiqué cette source confirmant une information du quotidien Le Monde. Le domicile, à Martigues (Bouches-du-Rhône), de Clémence Calvin, vice-championne d'Europe du marathon en 2018, et de son mari et entraîneur Samir Dahmani, avait été perquisitionné mi-avril sans qu'aucun produit dopant ne soit retrouvé.

Ces perquisitions avaient eu lieu dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte à Marseille pour "infractions à la législation sur les produits dopants". Mais, selon une source proche de l'enquête, citée par Le Monde, les gendarmes avaient retrouvé une ordonnance médicale vierge. Clémence Calvin a annoncé mercredi soir à l'AFP avoir été suspendue quatre ans par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour s'être soustraite à un contrôle antidopage inopiné à Marrakech le 27 mars, ce qu'elle réfute.

Elle a annoncé à l'AFP qu'elle ferait appel. Samir Dahmani a écopé de la même durée de suspension pour avoir fait obstruction en s'interposant entre l'athlète et les contrôleurs, ce qu'il réfute lui aussi. Déjà privée des Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre), Clémence Calvin voit aussi sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain s'éloigner.