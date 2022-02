Le Néerlandais Menno Vloon, avec un bond à 5,87 m, et la Russe Anzhelika Sidorova, qui a franchi 4,87 m, ont remporté le All Star Perche, samedi à Clermont-Ferrand au cours duquel le Français Renaud Lavillenie n'a pu franchir 5,71 m. Après avoir assuré leur victoire, Vloon qui a passé 5,87 m au dernier essai, et Sidorova ont demandé à passer une barre, respectivement à 6 mètres et 5 mètres, sans succès. Le Néerlandais a devancé au classement le Grec Emmanouil Karalis (2e) qui a franchi 5,81 m au premier essai avant d'échouer à 5,87 m.

Ad

"Dès l'échauffement j'ai galéré. Je pensais que le déclic serait sorti. C'est frustrant car j'étais vraiment content de pouvoir revenir là pour un bel événement et une belle organisation. J'aurais aimé donner un peu plus. Cela ne fait que renforcer la motivation pour revenir encore plus fort l'an prochain et se bouger pour être encore meilleur", a commenté Lavillenie. Celui-ci, dont la saison 2021 a été gâchée par les blessures, notamment aux Jeux olympiques, est l'un des organisateurs de la réunion dont c'était la septième édition. Toutefois, il n'a pu évacuer un trop plein d'émotion.

Athlétisme Duplantis est frustré : "Je n'arrive pas à sortir le record du monde de mon esprit" IL Y A 5 HEURES

Les autres Français ont aussi échoué à 5,71 m

Les autres Français engagés - Thibaut Collet, Alioune Sene et Valentin Lavillenie - ont également échoué à 5,71 m. Chez les dames, la Russe Anzhelika Sidorova a été poussée dans ses retranchements par sa jeune compatriote, Polina Knoroz (22 ans), en l'absence de la championne olympique de Tokyo, l'Américaine Katie Nageotte, qui a renoncé à participer après une blessure à l'échauffement.

Médaillée d'argent à Tokyo l'été dernier, Sidorova a franchi 4,87 m au troisième essai, une barre représentant la meilleure performance mondiale de l'année. Elle avait sauté 4,85 m jeudi à Liévin. Elle a ensuite demandé à tenter 5 mètres, une première en France pour une athlète, sans succès après seulement deux essais. De son côté, Knoroz, classée 2e a battu son record personnel en salle qui était de 4,70 m en passant 4,81 m à sa première tentative. De leur côté, les Françaises Elina Giallaruchis, Ninon Chapelle et Margot Chevrier n'ont pu franchir 4,55 m.

Athlétisme Duplantis tout proche du record du monde, Thompson-Herah et Lyles ont brillé à Birmingham IL Y A 8 HEURES