Anzhelika Sidorova a franchi la hauteur symbolique de 5 mètres (5,01) lors des finales de la Ligue de diamant à Zurich jeudi. Vice-championne olympique à Tokyo, la championne du monde en titre a franchi 5,01 m au 3e essai alors qu'elle avait déjà concours gagné depuis longtemps face à la Grecque Katerina Stefanidi (4,77 m), améliorant largement son record personnel (4,95 m). Avec la meilleure performance de la saison, Sidorova (30 ans) est devenue la 2e meilleure performeuse de l'histoire en plein air, à 5 cm du record du monde de sa compatriote Yelena Isinbayeva (5,06 m en 2009).

A part les deux Russes, seules les Américaines Sandi Morris (5 m en 2016) et Jennifer Suhr (5,03 m en salle en 2016) ont déjà dépassé la barre mythique des 5 m. Sidorova (30 ans) a arrêté son concours après avoir passé 5,01 m. Au triple saut, il n'y a pas eu de surprise et la Vénézuélienne Yulimar Rojas l'a logiquement emporté avec de nouveau un bond de très haut niveau (15,48 m), le 4e de l'histoire. La détentrice du record du monde (15,67 m aux Jeux Olympiques de Tokyo) détient désormais cinq des six meilleurs sauts de l'histoire.

