2020 a effacé Renaud Lavillenie des tablettes. Envolé le record du monde, Armand Duplantis, nouveau petit prince de la perche, a placé la barre à 6,17m puis 6,18m une semaine plus tard. 2020 fut l'année de l'incroyable phénomène "Mondo" pendant que Lavillenie plafonnait à 5,82m à Doha. L'élève avait dépassé le maître et, à 34 ans, le Clermontois semblait dépassé par l'ouragan. C'était un peu vite enterrer le champion olympique.

Et en cette rentrée des classes, Lavillenie a parfaitement répondu à Duplantis. 6,01m pour le recordman du monde à Düsseldorf ce dimanche, 6,02m pour le Français à Tourcoing. Une performance, la meilleure de l’année, qu'il n'avait plus atteinte depuis près de cinq ans en mars 2016. "C'est clairement un retour à mon meilleur niveau", a commenté Lavillenie à l'issue du meeting. 5,91m en 2017, 5,95m en 2018, 5,85m en 2019 et, donc, 5,82m en 2020 : la course de ses meilleures performances individuelles dessinait un léger déclin. Ce concours le replace dans la hiérarchie mondiale, après avoir été jeté ces dernières années dans l'ombre de Duplantis, mais aussi de l'Américain Sam Kendricks et du Polonais Piotr Liseck, tous auteurs de plusieurs sauts à plus de 6 m.