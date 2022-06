Ad

Plus tôt dans le concours, le Suédois (22 ans) s'était fait une frayeur en ne passant 5,92 m qu'à sa dernière tentative. Sam Kendricks, qui devait lancer sa saison internationale sur le sautoir norvégien, a lui fait faux bond à la dernière minute, à cause d'un genou douloureux. Si sa qualification pour les Championnats du monde à Eugene (Etats-Unis) dans un mois (15-24 juillet) est assurée au titre de son statut de (double) champion du monde en titre (2017 et 2019), sa forme interroge forcément. Il est a priori attendu à Paris dans 48 heures.

Lavillenie plafonne à 5,60 m

Renaud Lavillenie a lui plafonné à 5,60 m, sa barre d'entrée dans le concours, franchie à son deuxième essai. Après une impasse à 5,70 m, le champion olympique 2012 a échoué à trois reprises ensuite, une fois à 5,80 m et deux à 5,86 m. Son petit frère Valentin n'a lui passé aucune barre : il a renversé à trois reprises celle fixée à 5,40 m. (Avec AFP)

