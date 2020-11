Athlétisme

Athlétisme - Bolt : "Aujourd'hui, Ronaldo est plus rapide que moi !"

Dans une interview pour Marca, l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, a expliqué qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo le battrait certainement à la course à cause du manque d'entraînement.

