Joshua Cheptegei s'est offert le record du monde du dix kilomètres en 26 minutes et 38 secondes dimanche, lors du 10 km Trinidad Alfonso, en marge du marathon de Valence (Espagne), ont annoncé les organisateurs. Les conditions ont été optimales pour le coureur ougandais (23 ans), qui a bénéficié de trois lièvres et de références tous les 500 mètres pour battre ce record du monde.

Cheptegei a pris la tête de la course à mi-parcours dimanche, qu'il a bouclée en 13 minutes 22 secondes. Il ne l'a plus lâchée par la suite. Pour six secondes, il a ainsi amélioré le précédent record, détenu par le Kényan Leonard Patrick Komon en 26 minutes et 44 secondes depuis 2010. Cheptegei clôt une excellente année 2019, durant laquelle il a été sacré champion du monde de cross en mars et vainqueur de la Ligue de Diamant en 5000 mètres en août. L'Ougandais est en outre monté sur la plus haute marche du podium lors du 10.000 mètres des championnats du monde d'athlétisme à Doha (Qatar).