Athlétisme

Christian Coleman était suspendu provisoirement depuis le 14 mai pour trois manquements à ses obligations de localisation antidopage les 16 janvier, 26 avril et 9 décembre 2019. Sa suspension se terminera le 13 mai 2022, de quoi le priver des Jeux mais a priori pas des Mondiaux de Eugene (Oregon) reportés à l'été 2022. Les athlètes de très haut niveau sont soumis à de scrupuleuses obligations de localisation (adresse, stages, entraînements, compétitions), devant en plus renseigner chaque jour un créneau d'une heure et un lieu afin de pouvoir être testés de façon inopinée.