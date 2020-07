ATHLETISME - Médaillée d'argent sur 100m haies aux Championnats d'Europe en 2014 et co-recordwoman de France, Cindy Billaud a annoncé samedi soir qu’elle prenait sa retraite.

A 34 ans, Cindy Billaud dit stop. La co-recordwoman de France sur 100m haies, médaillée d’argent aux Championnats d’Europe de 2014, a annoncé mettre un terme à sa carrière samedi soir, dans un long post sur son compte Instagram. "L’athlétisme m’a apporté tellement de choses. Le respect, l’humilité, la combativité la force et le courage de me surpasser (…) C’est chargée d’émotion que je vous annonce qu’il est temps pour moi de me retirer de cette magnifique expérience", a-t-elle notamment écrit.

Athlétisme La sprinteuse américaine Stevens suspendue 18 mois 16/07/2020 À 13:16

Septuple championne de France (trois fois sur 60m haies, quatre fois sur 100m haies) Billaud avait égalé en 2014 le record de France du 100 m haies (12''56), détenu depuis 1990 par Monique Ewanje-Epée. La demi-finaliste des JO de Rio en 2016 n’était plus apparue en compétition depuis les championnats de France à Saint-Etienne en juillet 2019, où elle avait terminé huitième sur 100m haies. Depuis la naissance de sa fille à l’été 2017, elle n’avait plus pris part aux grandes compétitions internationales.

Athlétisme Après ceux de New York et Paris, le marathon de Chicago est annulé 13/07/2020 À 21:19