Christian Coleman est toujours aussi impressionnant. L'Américain a affiché vendredi une facilité déconcertante pour s'imposer sur le 100 m du championnat des Etats-Unis vendredi. Coleman, qui avait dominé en demi-finale le champion du monde en titre, son compatriote Justin Gatlin, a mené la finale de bout en bout au Drake Stadium de Des Moines avec à l'arrivée un chrono de 9"99. Les championnats des Etats-Unis servent de sélections pour les championnats du monde.

Auparavant, Coleman avait survolé sa demi-finale, remportée en 9"96 devant Isaiah Young, 2e en 10"15, et Justin Gatlin, 3e en 10"16. Après sa défaite en demi-finale, Gatlin, qui était déjà qualifié pour Doha grâce à sa médaille d'or obtenue aux championnats du monde de 2017, a choisi de ne pas participer à la finale. Coleman, auteur de la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 m en 9.81, a distancé dans la finale Michael Rodgers (10"12) et Christopher Belcher.

Nouvelle sensation du sprint US, Coleman est considéré comme le grand favori du 100 m des Mondiaux 2019 qui se tiendront à Doha du 27 septembre au 6 octobre. Coleman, 23 ans, avait battu pour la première fois son compatriote Gatlin, 37 ans, le 30 juin à Stanford. "Je me sens très bien", a-t-il déclaré après sa victoire à Des Moines. "L'objectif pendant toute l'année était de faire partie de l'équipe" pour les Mondiaux de Doha. Mais "la mission n'est pas terminée", a souligné Coleman. "J'ai commencé l'année avec la volonté de gagner une médaille d'or à Doha" et la victoire à Des Moines "n'est qu'une étape pour y parvenir".

La surprise Daniels

Dans la finale du 100 m féminin, Teahna Daniels, qui n'est professionnelle que depuis cette semaine, a créé la surprise en s'imposant en 11"20. Après un départ plutôt lent, Daniels, 22 ans, originaire du Texas, a accéléré pour passer en tête à mi-course et battre sur le fil English Gardner, médaille d'or aux jeux Olympiques de 2016. Gardner est 2e en 11"25 et Morolake Akinosun 3e en 11"28.

Déception pour Sha'Carri Richardson, la troisième femme la plus rapide du monde sur 100 m, qui s'est classée dernière de la finale. Teahna Daniels a expliqué après sa victoire qu'elle devait sa grande forme actuelle à un régime alimentaire qui lui a fait perdre 19 livres (8,6 kilos) depuis décembre dernier. "Perdre du poids était une chose très importante pour moi", a-t-elle déclaré. "Ca a été un long chemin. J'ai dû m'engager pour être dans la meilleure forme possible", a ajouté Daniels, qui a dit qu'elle comptait fêter son succès avec un hamburger et un milkshake.