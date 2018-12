Athlétisme - Eliud Kipchoge désigné athlète masculin de l'année et préféré à Kévin Mayer

Le recordman du marathon a été préféré au recordman du décathlon. Ce mardi, à Monaco, Eliud Kipchoge a été désigné athlète masculin de l'année par la fédération internationale d'athlétisme. Le Français Kévin Mayer, recordman du décathlon, était l'autre principal prétendant.

Kipchoge, auteur du chrono phénoménal de 2'01"39 lors du marathon de Berlin en septembre, a atteint avec ce record le sommet d'une carrière riche en titres, débutée par un titre de champion du monde du 5.000 m en 2003 à Paris, où il avait dominé à 18 ans deux légendes de la piste, le Marocain Hicham El Guerrouj et l'Ethiopien Kenenisa Bekele.

Kevin Mayer, le nouveau maître du décathlon.Getty Images

Sont ensuite venues notamment deux médailles mondiales et trois olympiques : bronze en 2004 sur 5.000 m, argent en 2008 sur la même distance, puis or en 2016 sur marathon, distance sur laquelle il est invaincu depuis 2013. Le Kényan s'est aussi forgé un palmarès unique sur les plus grands marathons du monde : Londres (3 fois vainqueur), Berlin (3 fois) et Chicago (1 fois).

Ibarguen aussi récompensée

Kipchoge, 34 ans, est entraîné depuis plus de 15 ans par son "idole" selon ses mots, l'ex-athlète kényan Patrick Sang (vice-champion olympique de 3.000 m steeple en 1992). Il avait aussi tenté l'expérience d'un marathon non-officiel en moins de deux heures en mai 2017. Sur le parcours automobile de Monza (Italie), dans des conditions "idéales" -des lièvres frais qui se relaient constamment, protection du vent, trajectoire parfaite-, il avait réalisé 2 heures et 25 secondes.

"Le projet 'Breaking 2' était une préparation parfaite. Après cette tentative je suis devenu très confiant en mes capacités à battre le record du monde. Cela m'a motivé", a-t-il jugé. Il cherchera ensuite à conserver son titre olympique à Tokyo en 2020. Chez les femmes, la triple sauteuse colombienne Caterine Ibarguen a remporté le prix.