Retenez bien son nom. Il s'appelle Erriyon Knighton. Et il court vite. Très vite. Plus vite qu'un certain... Usain Bolt, au même âge. Dans la nuit de lundi à mardi, l'Américain de 17 ans a en effet bouclé le 200m en 20"11, à Jacksonville. Autrement dit, il est le nouveau détenteur de l'officieux record du monde cadet (sprinteurs de moins de 18 ans) qui appartenait à la légende jamaïcaine du sprint.

Avec son temps de 20"11 (+1,6 m/s), Knighton a fait un peu mieux que les 20"13 (vent nul) réalisés par Usain Bolt en juillet 2003, un mois avant de fêter ses 17 ans. Pépite du sprint US, Knighton, né en janvier 2004, possède un record en 10"16 sur 100m (il a déjà couru en 9"99 avec un vent trop favorable) et en 47"48 sur 400 m.

Lors du même meeting, le champion du monde américain Grant Holloway a remporté le 110 m haies en 13"10 devant son compatriote Devon Allen (13"22).

