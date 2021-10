"Je ne laisserai personne décider seul à la place de la fédération". Voici ce qu'a asséné vendredi auprès de l'AFP le président de la Fédération française d'athlétisme (FFA) André Giraud, en attendant mardi les auditions de deux candidats pour le poste de DTN, sur fond de tensions avec les instances sportives. Depuis le départ en septembre de la DTN par intérim Anne Barrois, le poste de directeur technique national est vacant. L'Agence nationale du sport (ANS) et le ministère ont prévenu par la voix de Claude Onesta que les instances s'impliqueraient dans ce choix pour reprendre en main une fédération aux mauvais résultats et à l'organisation fragilisée par les tensions.

"Ma volonté c'est qu'un candidat puisse être nommé, je suis serein, j'attends cela depuis le 26 mai dernier, je le dis avec un sourire, on avait convenu des auditions début juillet. Je pensais qu'après Tokyo ça filerait mais ça prend le temps administratif...", pique André Giraud. Les deux derniers candidats (quatre au départ) doivent être entendus mardi. Après un DTN (proposé par le ministère, validé par la fédération), la FFA entend nommer un nouveau directeur de la performance, poste vacant depuis le départ surprise de Florian Rousseau en septembre. "Ce n'est pas l'ANS qui va choisir à ma place (pour ce poste), il en est hors de question", tacle Giraud.

"Comme DTN, il faut quelqu'un de fort, très expérimenté, qui connaisse bien tous les rouages de l'Etat. S'il ne vient pas de l'athlétisme, il faudra lui adjoindre un spécialiste à la haute performance, on a des profils compatibles en interne. C'est de ma responsabilité de trouver un couple qui fonctionne", ajoute-t-il. Malgré les postes vacants, "on fonctionne actuellement avec deux cadres d'Etat intérimaires, les stages sont lancés, les compétitions ont lieu, on fait tout pour que ça marche pour les athlètes", a tenu à rassurer le président d'un sport marqué par son échec aux JO de Tokyo (une seule médaille, en argent), qui inquiète à moins de trois ans des Jeux de Paris.

En quittant ses fonctions, Florian Rousseau avait dressé un bilan sévère du fonctionnement de l'athlétisme tricolore, dénonçant "des Etats dans l'Etat avec des coachs qui sont ouvertement contre la FFA". "Je partage l'analyse de Florian, a assuré André Giraud. On est d'accord avec l'ANS qu'il faut tout remettre à plat. Entre les cadres d'Etat et les salariés privés, il faut que tout le monde tire dans la même direction."

