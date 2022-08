Nous ne pouvons pas" inviter le sprinteur italien " inviter le sprinteur italien Marcell Jacobs et le hurdler norvégien Karsten Warholm aux finales de la Ligue de diamant le 8 septembre à Zurich (Suisse). Voici ce qu'ont déclaré mercredi à l'AFP les organisateurs de la dernière grande compétition internationale de la saison d'athlétisme.

Le champion olympique italien, sacré champion d'Europe du 100 m la semaine dernière à Munich, avait indiqué vouloir encore courir en 2022. Marcell Jacobs avait précisé avoir demandé une invitation pour la finale de la prestigieuse Ligue de diamant en septembre, afin de disputer une course de très haut niveau face aux meilleurs sprinteurs américains. Plusieurs fois blessé cette année, l'athlète italien n'a participé à aucun des six 100 m du circuit principal des meetings, l'empêchant de marquer des points et de se qualifier pour la finale zurichoise.

"Il n'y a aucune autre façon de venir, personne ne peut être invité sans être qualifié, à part les quelques wildcards pour les athlètes nationaux (en l'occurrence suisses)", a précisé par email à l'AFP le co-directeur de l'évènement Andreas Hediger. "Bien sûr, nous avons eu des échanges avec l'entourage de Marcell Jacobs après les Mondiaux de Eugene à ce propos. Dans les faits, nous ne pouvons pas inviter Marcell Jacobs à concourir sur le 100 m des finales de la Ligue de diamant, pas plus que Karsten Warholm à concourir sur le 400 m haies, qu'on le veuille ou non."

Bromell et Coleman devraient être présents

Les Américains Trayvon Bromell, en bronze aux Mondiaux de Eugene, ou encore Christian Coleman, champion du monde en 2019, devraient être présents à Zurich. En revanche, le récent champion du monde Fred Kerley, également qualifié, a normalement mis un terme à sa saison. A l'image de Marcell Jacobs, Karsten Warholm a vu son été gâché par une blessure, une déchirure musculaire à une cuisse début juin. Il n'a pu disputer que les Championnats du monde (7e) et les Championnats d'Europe (vainqueur) mais ne compte aucun point en Ligue de diamant. Le vainqueur de la finale de chaque discipline en Ligue de diamant se voit décerner un trophée et la somme de 30.000 dollars.

