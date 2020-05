Jakob Ingebrigtsen, champion d'Europe en titre des 1.500 m et 5.000 m, a remporté un 5 km sur route à Stavanger pour le retour de l'athlétisme en Norvège après une pause forcée par la pandémie de Covid-19.

Le cadet de la fratrie Ingebrigtsen, 19 ans, a établi un nouveau record de Norvège en terminant le parcours dans les rues de Stavanger en 13 minutes 29 secondes, à peine moins que son grand frère Henrik.

"Le plus important pour les garçons, c'est d'avoir une bonne expérience et d'entamer la saison", a déclaré à la chaîne NRK leur père et entraîneur Gjert Ingebrigtsen.

