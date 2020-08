Des conditions météo épouvantables vendredi après-midi à Pierre-Bénite, près de Lyon, ont empêché l'ex-recordman du monde du saut à la perche Renaud Lavillenie d'effectuer sa rentrée, repoussée à samedi, alors qu'Hugues-Fabrice Zango a de nouveau impressionné au triple saut. Le Burkinabe s'est illustré en fin de soirée quand le soleil a fait son retour. Avec un dernier essai à 17,11 m (vent de +0,4 m/s) malgré la fraîcheur de la nuit tombante, le médaillé de bronze mondial a justifié son statut de meilleur performeur de la saison (17,43 m) et de cador mondial de la discipline.

La rentrée de Lavillenie repoussée à samedi à cause de la météo

"Je suis venu pour un gros entraînement, en sautant sur dix foulées (un élan réduit pour lui), a-t-il déclaré. Avec la pluie les conditions n'étaient pas top, mais aujourd'hui j'ai travaillé un geste technique qui va me servir très certainement dans les six prochains mois et pour les Jeux olympiques. Toutes les compétitions sont bonnes pour apprendre." "Sous la pluie, il faut être très bon techniquement, a-t-il ajouté. Le déchet technique peut mener à la blessure. J'ai mis l'accent sur mes appuis pour ne pas glisser, j'étais un peu sur la retenue."