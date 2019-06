Meraf Bahta, médaille de bronze sur 10.000 m aux championnats d'Europe d'athlétisme 2018 et championne d'Europe sur 5.000 m en 2014, est suspendu un an pour "no show". La commission des sanctions de la Fédération suédoise d'athlétisme a prononcé une interdiction rétroactive d'entraînement et de compétition du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 pour manquements aux obligations de localisation pour les contrôles inopinés. Meraf Bahta a enfreint ses obligations à trois reprises sur une période de douze mois la saison dernière.

Bahta Meraf, championne d'Europe du 5000 mètres damesAFP

Le patron de l'athlétisme suédois, Stefan Olsson, a fustigé les délais "inutilement longs" de la procédure alors que selon lui l'athlète a commis une "erreur administrative" mais ne s'est pas rendue coupable de dopage. Meraf Bahta pourra en principe concourir aux Mondiaux-2019 organisés du 26 septembre au 6 octobre au Qatar mais il ne lui restera que trois grosses semaines à partir de la fin de la sanction pour bénéficier de la logistique de sa fédération.